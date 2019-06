Activision considera ora Spyro e Crash allo stesso livello di Call of Duty e Overwatch

Ci sono voluti alcuni anni ed un paio di Remaster Plus, ma sembra che alla fine Crash Bandicoot e Spyro the Dragon siano di nuovo pronti ad essere grandi protagonisti dell'industria videoludica.

Stando ad un report pubblicato da Business Wire, Activision-Blizzard, dopo aver notato con quanto entusiasmo Crash N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy siano stati accolti dal pubblico e dalla critica, ha confermato che le due IP sono ora considerate, in termini di mercato, allo stesso livello di franchise di fama mondiale quali Overwatch, Call of Duty e World of Warcraft. Crash e Spyro vengono definiti dal publisher parte di due brand nuovamente iconici, due vere bandiere dell'azienda.

La notizia, oltre a suscitere un estremo piacere in tutti quelli che hanno amato questi due personaggi sin dalle loro prime apparizioni su PlayStation One, non può che far sorgere una domanda: Activision realizzerà dei veri e propri nuovi capitoli dedicati alle serie di Crash e Spyro?

Sappiamo bene che il debutto del promettente Crash Team Racing Nitro Fueled su PS4, Xbox One e Nintendo Switch è ormai dietro le porte, ma nei prossimi anni sarebbe a questo punto lecito aspettarsi che i due franchise rivolgano il loro sguardo al futuro, dopo aver pagato il doveroso pegno alla gloria passata.