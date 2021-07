Activision alle corde: indagine da parte degli azionisti e gravi accuse da ex dipendenti

A seguito della denuncia del California Department of Fair Employment and Housing, Activision non sta di certo navigando in acque calme di recente. La compagnia è sotto indagine per aver tenuto comportamenti tossici e discriminatori nei confronti delle donne che ne fanno parte, con numerosissimi dipendenti che hanno protestato pubblicamente.

L'azienda di Call of Duty e World of Warcraft sembra cadere in una stretta sempre più soffocante nel momento in cui apprendiamo che anche gli azionisti hanno deciso di agire e indagare sulla controversa situazione. Sotto l'egida dello studio legale Robbins LLP, gli investitori hanno deciso di vederci più chiaro e capire se la società abbia violato il Securities Exchange Act e i suoi doveri fiduciari attraverso una cattiva gestione. I prezzi delle azioni Activision Blizzard sono intanto scesi di circa il 7% da quando è stata diffusa la notizia della causa DFEH.

In tutto questo, il New York Times si è interessato alla vicenda ed ha raccolto nuove, gravi testimonianze di alcuni ex dipendenti di Activision-Blizzard. Una donna in particolare ha dichiarato di come abbia perso l'occasione di fare carriera all'interno della compagnia dopo essersi rifiutata di assumere droghe con il suo manager, ed in seguito le è stato chiesto quale tipo di pornografia preferisse da un altro manager (o forse dallo stesso, questo punto non è ben chiaro). Un'altra donna ha invece riportato di aver subìto pressioni sessuali da parte di un dirigente a una settimana dalla morte del suo ragazzo. Entrambe confermano poi altri episodi di discriminazione in caso di pagamenti e/o promozioni.

La situazione, insomma, non è delle più rosee, ma intanto Activision-Blizzard non è rimasta a guardare ed ha deciso di assumere in sua difesa WilmerHale, lo studio legale con cui Amazon impedì ai suoi dipendenti di creare un sindacato.