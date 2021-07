Activision denunciata per abusi: Bungie prende le distanze dall'ex publisher

Ha scatenato un polverone la denuncia contro Activision per clima tossico e maschilismo mossa dal California Department of Fair Employment and Housing, che accusa la compagnia di non tutelare le proprie lavoratrici vittime di molestie e comportamenti inappropriati da parte dei loro colleghi.

Sulla questione è intervenuta anche Bungie, che proprio con Activision ha avuto uno stretto rapporto collaborativo andato avanti dal 2010 fino al 2019. Attraverso una lunga serie di messaggi su Twitter, pubblicati poco dopo lo scoppio del caso, la casa di Destiny ha preso le distanze dal suo ex publisher schierandosi contro ogni forma di abuso e molestia all'interno dei contesti lavorativi.

"Bungie su fonda sulla forza dei nostri talenti indipendentemente da chi siano, da dove provengano e da come si identifichino. Abbiamo la responsabilità di riconoscere, riflettere e fare tutto ciò che è in nostro potere per respingere ogni forma di molestia, abuso e ingiustizia all'interno della nostra industria", scrive Bungie sottolineando che simili atteggiamenti "non sono tollerati dentro Bungie in alcun modo, senza scuse e senza nascondere nulla". L'azienda prosegue: "Abbiamo una policy di tolleranza zero qui in Bungie nei confronti di comportamenti che supportano questo clima tossico, e siamo impegnati nel sradicarli per difendere coloro che sono più a rischio".

La stessa Bungie ammette infine di aver avuto situazioni simili al suo interno, mobilitandosi però sempre in tempo per impedire il proliferare di una cultura tossica e dannosa per ogni lavoratore, donne e minoranze etniche incluse: "Non pretendiamo che Bungie sia perfetta e che nessuno abbia ricevuto molestie mentre lavorava qui, ma tali situazioni non le tolleriamo e le affrontiamo prontamente. E continueremo a farlo per migliorare. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare l'esperienza di chiunque lavori qui, e faremo la nostra parte per rendere l'intera industria videoludica un luogo più accogliente ed inclusivo".

In tempi recenti anche Ubisoft ha ricevuto nuove accuse di molestie e abusi, che seguono le vicende che hanno coinvolto il colosso francese nel corso del 2020.