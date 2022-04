Activision: dipendenti di nuovo in protesta, i vaccini sono la causa del malcontento

Ancora una volta ci troviamo a parlare di Activision Blizzard e delle proteste dei suoi dipendenti, sebbene in questo caso non siano coinvolti Bobby Kotick o nuovi casi di molestie.

Il prossimo lunedì 4 aprile 2022, infatti, i dipendenti di Activision Blizzard scenderanno nuovamente in piazza per protestare contro una recente decisione del colosso dell'industria videoludica e che riguarda i vaccini. ha infatti espresso il desiderio di tornare alla 'normalità' e, di conseguenza, di far tornare i dipendenti negli uffici dell'azienda. Non è però il fatto di dover tornare a lavorare fisicamente il solo motivo del malcontento degli sviluppatori, ma la revoca con effetto immediato dell'obbligo vaccinale per tutti i dipendenti. Un rappresentante del gruppo che ha organizzato la protesta ha confermato che lunedì gli sviluppatori scenderanno in piazza per chiedere la possibilità di avere lo smart working come opzione di lavoro a prescindere dalla pandemia e il ritorno dell'obbligo vaccinale.

Il Chief Administrative Office di Activision Blizzard, Brian Bulatao, ha già inviato una mail di risposta in cui ha dichiarato di essere aperto ad eventuali modifiche alle recenti decisioni e di avere a cuore la salute dei dipendenti dell'azienda.

In attesa di scoprire come si evolverà la questione, vi ricordiamo che Activision verserà 18 milioni di risarcimento per la causa per molestie e discriminazione.