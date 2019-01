Activision: dopo Spencer Neumann, un altro dirigente lascia la compagnia

Nella giornata di ieri, Activision ha licenziato il CFO Spencer Neumann, subito assunto da Netflix, nelle scorse ore inoltre un altro dirigente della compagnia ha annunciato di aver abbandonato l'azienda.

Si tratta di Amrita Ahuja, in Activision Blizzard dal 2011 e ora al servizio di Square Inc, compagnia americana specializzata in pagamenti tramite piattaforme mobile. In passato Ahuja ha lavorato presso Morgan Stanley, Walt Disney Company e Fox Network.

Jack Dorsey, CEO di Square Inc, ha accolto Armita con queste parole: "In Amrita abbiamo trovato un leader straordinario, siamo certi che contribuirà a rafforzare il nostro business, ha il coraggio di rischiare ed ha capito perfettamente la nostra mission aziendale."

Anche Amrita Ahuja ha commentato il suo passaggio a Square Inc: "Sono estremamente contenta di far parte della squadra di Square Inc, condivido pienamente gli obiettivi della compagnia e sono lieta di poter contribuire alla crescita di questo gruppo che sta lavorando sull'ecosistema eCommerce più innovativo e sicuro per clienti e venditori."

Una situazione non semplice per Activision, la compagnia si trova sotto pressione a causa dei risultati non eccellenti di titoli come Destiny 2 I Rinnegati e Call of Duty Black Ops 4, inoltre le scarse performance dei titoli Blizzard negli ultimi mesi hanno costretto a tagliare costi, il primo passo è stato il ridimensionamento di Heroes of the Storm con conseguente stop di tutti i tornei eSport legati al gioco.