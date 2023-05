Activision dura con la CMA: la questione cloud analizzata per 'solo 4 settimane'

Subito dopo il responso negativa della CMA all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, i due colossi dell'industria videoludica hanno prontamente risposto facendo ricorso in appello per il verdetto, ed accusando l'ente di antitrust britannico di non aver esaminato a fondo il caso.

Negli scorsi giorni Microsoft ha accusato la CMA di gravi errori di valutazione sull'affare e in particolare sui rischi collegati al Cloud Gaming, motivo principale dietro al no dell'ente. Proprio su tale questione si sofferma anche Activision, sostenendo che la CMA ha speso pochissimo tempo ad analizzare il problema, nello specifico solo 4 settimane delle 32 complessive richieste per analizzare a fondo l'acquisizione. Ad affermarlo sono i legali di Activision nell'udienza con il giudice Marcus Smith del CAT (Competition Appeals Tribunal), che si sta occupando del ricorso.

"28 settimane, la larga maggioranza del tempo speso dalla CMA nelle 32 settimane totali di indagine, sono state incentrate sulla loro principale preoccupazione, ossia che ci sarebbe potuta essere una condotta anticoncorrenziale in caso la fusione fosse stata autorizzata nel mercato console", affermano gli avvocati Activision, che proseguono: "L'ultima parte di queste 32 settimane è stata dedicata al Cloud, e contrariamente alle aspettative hanno deciso che in ambito console era tutto a posto e non c'erano rischi".

Per i legali la mossa della CMA "è in netto contrasto con la decisione della Commissione Europea, che ha una visione del tutto differente su cosa si intenda per mercato e sulla effettiva validità della proposta di una preclusione in relazione al Cloud". Prosegue dunque lo scontro a distanza tra Microsoft-Activision e la CMA, con una nuova udienza in programma per il prossimo luglio.