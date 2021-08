Activision: entrate nel Q2 al di sopra delle aspettative, Kotick commenta il caso molestie

In un momento non particolarmente sereno per l'azienda, Activision-Blizzard ha tenuto un nuovo incontro con gli azionisti per discutere dei risultati finanziari del Q2 del 2021. Stando ai dati diffusi, l'ultimo è stato un trimestre positivo, con un incremento del 19% delle entrate totali, pari alla somma di 2.29$ miliardi.

Numeri che superano le aspettative aziendali e proiettano la compagnia vero un futuro sempre più importante dal punto di vista dei guadagni, sempre più assecondati dal successo di Call of Duty. C'è in ogni caso da sottolineare come l'utenza abbia denotato una flessione del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 428 milioni a 408 milioni di giocatori. Inoltre, l'utile netto, pari a 1.92$ miliardi, ha registrato un calo del 7%. Naturalmente, va tenuto conto dell'influenza che la pandemia di Coronavirus ha esercitato sull'andamento del mercato videoludico durante il 2020.

Il leader di Activision, Bobby Kotick, non si è tuttavia soffermato solo sulle buone notizie, ed al contrario ha affrontato apertamente il caso molestie che sta tenendo banco da alcuni giorni, non mancando di avvertire gli investitori di possibili problematiche che potrebbero presentarsi nei mesi a venire.

"Per quanto riguarda la nostra performance finanziaria, siamo lieti che la società abbia continuato a fornire ottimi risultati nel secondo trimestre e stiamo aumentando le nostre prospettive per l'anno corrente", ha affermato Kotick. "Rimaniamo intensamente concentrati sul benessere dei nostri dipendenti e ci impegniamo a fare tutto il possibile per garantire che la nostra azienda fornisca un ambiente accogliente, solidale e sicuro in cui tutti i membri del nostro team possano essere a proprio agio.

Il reclamo è stato presentato di recente e stiamo intraprendendo azioni per affrontare le preoccupazioni dei dipendenti e di altre parti interessate, insieme alle conseguenze negative per la nostra attività. Se si verificano periodi prolungati di pubblicità negativa, produttività significativamente ridotta o altre conseguenze relative a questa questione, è probabile che la nostra attività ne risentirà negativamente. Stiamo monitorando attentamente tutti gli aspetti per rilevare eventuali impatti di questo genere".