Activision: l'ex di Bobby Kotick usò il suo ruolo in Meta per censurare articoli su di lui

Si continua a discutere di Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard da tempo al centro di controversie. Se per il momento non è ancora chiaro quale sarà il destino di Kotick dopo l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, emerge nel frattempo un nuovo report che coinvolgerebbe anche la sua ex compagna.

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, Sheryl Sandberg avrebbe sfruttato il suo ruolo come COO di Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg che ingloba anche i famosi social network Facebook ed Instagram, per impedire la pubblicazione di due articoli del Daily Mail riguardanti una presunta ordinanza restrittiva nei confronti di Kotick per aver abusato di un'altra sua ex, che lo ha accusato di molestie subite a casa sua.

Sandberg, Kotick e alcuni dipendenti di Activision e dell'allora Facebook Inc fecero pressioni sul Daily Mail in due differenti occasioni, nel 2016 (quando la coppia aveva appena iniziato a frequentarsi) e nel 2019 (quando si erano già separata tempo addietro), per censurare le notizie relative all'ordinanza. Sandberg avrebbe agito in questo modo su consiglio dei suoi legali, che temevano un simile scandalo avrebbe potuto intaccare la sua reputazione come sostenitrice dei diritti delle donne. Sempre secondo il report del WSJ, il CEO di Activision avrebbe riferito ad alcune persone coinvolte nella vicenda che la sua compagna avrebbe potuto utilizzare il suo potere per danneggiare i rapporti tra il Daily Mail e Facebook qualora gli articoli fossero stati pubblicati.

Alla luce di quanto emerso, stando alle fonte del WSJ, Meta avrebbe avviato un'indagine interna per verificare se la Sandberg ha violato le regole della compagnia. Dal canto suo Kotick ha smentito tutta la storia in un comunicato inviato alla testata newyorkese, affermando che il Daily Mail non pubblicò i pezzi in quanto non accurati.

In ogni caso si tratta dell'ennesima vicenda controversa attorno alla figura del CEO di Activision, che mette sempre più bilico il futuro della sua posizione: ricordiamo infatti che Microsoft intende creare una nuova leadership in Activision, con importanti trasformazioni legate alla futura classe dirigente una volta che l'acquisizione dell'azienda sarà completata.