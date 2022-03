Activision: la famiglia di una dipendente morta suicida fa causa alla compagnia

Nuovi guai legali per Activision Blizzard: la famiglia di una dipendente della compagnia, morta suicida nel 2017 a 32 anni, ha fatto causa all'azienda. Secondo i genitori della donna, le molestie sessuali che ha subito durante il suo periodo all'interno di Activision hanno avuto un "ruolo fondamentale" nella vicenda.

Secondo l'accusa, la trentaduenne si sarebbe tolta la vita a causa della situazione che si è trovata ad affrontare sul posto di lavoro: l'ambiente lavorativo di Activision Blizzard viene descritto come "ostile, intimidatorio, offensivo ed abusivo", e che l'azienda non avrebbe fatto nulla per prevenire gli abusi che hanno spinto la loro dipendente a suicidarsi.

Il caso è stato inoltre citato anche all'interno della denuncia contro il colosso dell'industria videoludica mossa lo scorso anno dal California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), dove si parlava di un'impiegata morta suicida in seguito a "una relazione sessuale che stava avendo con il suo supervisore", subendo molestie sul luogo di lavoro e da parte dei colleghi: nella causa si fa riferimento in particolare ad una festa dove i suoi colleghi si sarebbero scambiati sue foto private senza ovviamente il consenso della diretta interessata.

Interpellato dal portale Polygon, un portavoce di Activision afferma che l'azienda è "profondamente rattristata" per la morte della donna, descritta come "un valido membro della compagnia". Il portavoce ha quindi concluso dicendo che "comprendiamo le ragioni dietro la denuncia per vie legali, ma nel rispetto verso la famiglia non abbiamo altri commenti da fare in questo momento".

In precedenza un azionista ha fatto causa ad Activision per via della recente acquisizione da parte di Microsoft, fatta non tenendo conto degli interessi degli investitori. Sempre a proposito dell'acqusizione, Bobby Kotick riceverebbe una buonuscita di 15 milioni di dollari in caso di licenziamento da Activision, sebbene per il momento rimanga il CEO in carica.