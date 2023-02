Activision è fiduciosa: l'acquisizione da parte di Microsoft avverrà entro giugno

Il pre-contratto di acquisizione firmato da Activision e Microsoft ha come data di scadenza il 18 luglio ma Activision Blizzard King ha piena fiducia sul fatto che si riesca ad arrivare ad una conclusione prima di questo termine.

La compagnia si è detta fiduciosa del fatto che la fusione possa andare in porto entro l'anno fiscale in corso e sia Microsoft che gli organi regolatori stanno lavorando per fare in modo che il processo possa essere completato entro la fine dell'anno fiscale di Microsoft, ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2023.

L'ostacolo più grande al momento sembra essere la causa con la FTC americana, secondo alcune ipotesi l'acquisizione potrebbe concludersi non prima del 2024 dal momento che ad agosto Microsoft e la Federal Trade Commission inizieranno la propria battaglia in tribunale, tuttavia l'acquisizione può essere conclusa anche prima dell'inizio del processo.

Microsoft teme che il Regno Unito voglia bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard, è chiaro come la compagnia americana si stia scontrando con numerosi divieti e paletti, oltre a pareri contrari da parte di vari organi regolatori, anche se non mancano segnali positivi, con enti che hanno espresso il via libera all'acquisizione di un colosso come Activision Blizzard King. Come andrà a finire secondo voi?