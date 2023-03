Activision, Minecraft e il futuro di COD: Sony chiede a Microsoft di supportare PSVR2?

La battaglia a suon di accuse e punzecchiature tra Sony e Microsoft per l'acquisizione di Activision prosegue estendendosi su un nuovo terreno di scontro, ossia quello della Realtà Virtuale.

In uno dei passaggi della documentazione prodotta di recente dal CMA, la commissione britannica incaricata di valutare i rischi di monopolio e danni alla concorrenza rappresentati dal matrimonio tra Activision e Microsoft cita espressamente PlayStation VR2.

Stando a quanto sostenuto dal giornalista Jez Corden di WindowsCentral, il passaggio in questione sarebbe sfuggito ai revisori del CMA: il link che non è stato omesso dall'ente antitrust inglese, infatti, rimanda alla sezione del sito ufficiale di PlayStation.com dedicata a PS VR2 e viene elencato tra i possibili 'rimedi' che Sony avrebbe proposto alla casa di Redmond, e alla stessa CMA, per non ostacolare l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Le 'gole profonde' del redattore di WindowsCentral avallano questa tesi ricordando le pressioni fatte negli scorsi anni da Sony a Microsoft per la versione PlayStation VR di Minecraft su PS4, come pure per il cross-play tra Xbox e PlayStation per alcuni videogiochi che supportavano PSVR. A detta di Corden, quindi, Sony vorrebbe sfruttare l'occasione offertagli dalla situazione di impasse determinata dalle valutazioni antitrust per strappare a Microsoft un accordo legalmente vincolante che obblighi quest'ultima a supportare PlayStation VR2 con videogiochi in Realtà Virtuale e porting di titoli Activision, Blizzard e degli stessi Xbox Game Studios (come nel caso di Minecraft e del suo possibile approdo su PS VR2).