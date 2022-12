Activision e il futuro di COD: Treyarch non vede l'ora che l'acquisione vada in porto

Jack Burrows è intervenuto ai microfoni di Kiwi Talkz: l'ex sviluppatore Treyarch ha colto l'occasione per spiegare cosa ne pensano i suoi ex colleghi in merito alle iniziative portate avanti da Microsoft per acquisire Activision, Blizzard e King.

Nel riallacciarsi alle discussioni intavolate dalla community e dagli addetti al settore per il futuro di Call of Duty su Xbox e Game Pass, il level designer di Black Ops Cold War ha ricordato le chiacchierate tra i corridoi di Treyarch e raccontato di come "io e i miei colleghi parlavamo dell'acquisizione e sognavamo ad occhi aperti su come la fusione tra Microsoft e Activision avrebbe influenzato la nostra quotidianità".

Burrows spiega quindi che "riflettevamo spesso su questa acquisizione e, nel parlarne tra colleghi, ci chiedevamo quali cambiamenti ci sarebbero stati per noi sviluppatori sia in caso di successo che di fallimento dell'accordo. Pensavamo spesso a quale sarebbe stato il nostro futuro in un caso o nell'altro, ad esempio se avremmo potuto godere di una maggiore libertà o cose del genere".

A margine dell'annuncio dell'affare da 70 miliardi di dollari tra Activision e Microsoft, Phil Spencer manifestò pubblicamente la propria intenzione di voler sfruttare questa occasione per riportare in vita le vecchie IP di Activision e Blizzard. Le profonde modifiche alle attuali strategie di Activision suggerite da Phil Spencer con queste dichiarazioni, però, per Burrows non dovrebbero comportare dei cambiamenti nello sviluppo della serie sparatutto di COD, dal momento che per l'ex Treyarch "Call of Duty è una macchina stampa soldi" e, in quanto tale, dovrebbe continuare ad assorbire buona parte della forza lavoro e delle energie creative delle sussidiarie di Activision.