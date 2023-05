Activision ha generato $91 miliardi in 17 anni: un terzo deriva da Call of Duty

Con l'obiettivo di sottolineare quanto l'acquisizione di Activision-Blizzard-King potrebbe contribuire alla crescita di Xbox nel settore videoludico, TweakTown ha raccolto i dati pubblici diffusi dal publisher nel corso degli ultimi 17 anni per rilevare il numero di ricavi generati.

Per questa indagine è stato preso in considerazione un arco di 17 anni che va dal 2005 al 2023, quindi dall'uscita di Call of Duty 2 in poi. Sulla base dei dati pubblicamente disponibili, Activision-Blizzard-King ha generato oltre 91 miliardi di dollari di entrate nette in questo periodo. I dati dimostrano che il publisher deve alla serie di Call of Duty un terzo della cifra, con ricavi totali del franchise che hanno superato i 31 miliardi di dollari dopo l'uscita da record di COD Modern Warfare 2.

Oltre alla vasta gamma di giochi pubblicati in questi 17 anni, tra cui ricordiamo ovviamente World of Warcraft, un MMORPG di 18 anni che ha sovralimentato il core business degli abbonamenti di Blizzard, ci sono stati due principali catalizzatori per la crescita di Activision. Il primo è stato la fusione di Activision con Blizzard avvenuta nel 2008, che ha immediatamente causato il raddoppiamento dei ricavi netti dell'azienda durante tutto l'anno. La seconda è stata l'acquisizione di King del 2016, che ha visto i guadagni di Activision-Blizzard passare da $4,7 miliardi a $6,6 miliardi durante l'anno.

Recentemente l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft è stata approvata dalla CE, tuttavia rimangono gli scogli rappresentati dal no della CMA e dalla causa intentata dalla FTC. Ad oggi non sappiamo se il publisher diventerà una realtà proprietaria di Microsoft o se invece continuerà ad operare in maniera indipendente come accaduto sino ad oggi.