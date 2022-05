Activision: quanto ha guadagnato Bobby Kotick dal 2019? Un sacco di soldi

Tramite una serie di documenti fiscali di Activision Blizzard depositati in questi giorni, scopriamo che il CEO della compagnia, Bobby Kotick, ha avuto entrate pari a 185 milioni di dollari dal 2019 al 2021.

Una cifra di enorme portata dovuta in larga parte a premi di produzione basati sulle performance, grazie ad un accordo firmato dallo stesso Kotick nel 2016. Lo scorso anno il CEO di Activision Blizzard ha ridotto il proprio stipendio di oltre il 90% ma il taglio non ha alcun effetto su benefit e altri bonus personali.

Il futuro di Bobby Kotick è ancora tutto da scrivere, secondo alcune fonti, dopo l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft non ci sarà posto per l'attuale CEO nella "nuova Activision" ma c'è ancora da risolvere la questione legata alla buonuscita, in caso di licenziamento a Bobby Kotick spetterebbero 370 milioni di dollari, cifra calcolata anche sulla base del numero di azioni della compagnia in suo possesso.

Una figura molto controversa quella di Kotick, che negli anni ha suscitato numerose polemiche a causa di una gestione aziendale non sempre chiara. Gli azionisti di Microsoft approvano l'acquisizione di Activision Blizzard, questa diventerà effettivamente solamente dopo la prima metà del 2023, non prima del mese di giugno del prossimo anno.