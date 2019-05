Activision guarda a Google Stadia: il cloud gaming è una grande opportunità

Se il boss di Blizzard Entertainment approfitta dell'ultima conferenza con gli investitori per confermare il supporto alle piattaforme tradizionali e ai sistemi mobile, il CEO di Activision, Bobby Kotick, coglie l'opportunità offertagli dai risultati finanziari per guardare in direzione di Google Stadia.

Sulla base del resoconto del report finanziario offertoci dai colleghi di VideoGamesChronicle, il boss di Activision avrebbe infatti spiegato ai propri azionisti che "quando possiedi 30 anni di proprietà intellettuali, probabilmente non c'è mai stato un momento migliore di questo per essere nel mondo dei videogiochi".

Pur senza citare espressamente Google e il suo nuovo, ambizioso servizio in game streaming di Stadia, Kotick ha comunque aggiunto che "quando delle grandi società ben finanziate decidono di costruire piattaforme videoludiche ma hanno una quantità limitata di contenuti da proporre ai propri clienti, direi che per un'azienda come la nostra si aprono grandi opportunità".

"Credo che chi si approccia solo adesso ai videogiochi cercherà in tutti i modi di ampliare il proprio pubblico e se c'è un modo utile per farlo, è quello di fare grandi investimenti", è stato il messaggio che Kotick ha voluto condividere con gli investitori di Activision prima di concludere che "in ogni caso, nessuna di queste piattaforme può avere successo senza grandi contenuti e, sinceramente, non sanno davvero come farcela da soli. Quindi, quando pensi a quale sarà il nostro ruolo, credo che sarà quello di consentirgli di costruire un proprio pubblico. E penso che abbiamo un'opportunità migliore di altri per capitalizzare su tutte queste nuove piattaforme che verranno lanciate".

Tra i prossimi progetti di Activision che, a questo punto, sembrerebbero essere destinati ad approdare su Google Stadia, il più importante potrebbe essere il nuovo Call of Duty, il cui annuncio ufficiale è previsto entro fine giugno, plausibilmente nel corso dell'E3 2019 che si terrà, appunto, a metà giugno in quel di Los Angeles.