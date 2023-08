Activision: Hasbro ritratta e si scusa per le dichiarazioni su Transformers

Qualche giorno fa Hasbro ha dichiarato di voler vedere i giochi dei Transformers su Game Pass, spiegando perché potrebbero non arrivare mai. Tuttavia, ora la nota casa editrice statunitense di giochi e giocattoli sostiene che quei commenti sono stati "fatti per errore" e si scusa con Activision.

In particolare, nell'intervista rilasciata a Transformers World, un dipendente della compagnia aveva espresso il desiderio di veder tornare i giochi dei Transformers su Game Pass, ma aveva aggiunto che questo non era possibile per un ragione ben precisa, ossia che Activision aveva perso i dischi rigidi contenenti i giochi in questione.

Il commentatore aveva incalzato dichiarando che sono cose che succedono "quando un'azienda mangia un'azienda che mangia un'azienda, le cose si perdono, e questo è molto frustrante". Oggi queste stesse dichiarazione sono oggetto delle scuse da parte di Hasbro.

L'azienda, in una dichiarazione rilasciata alle pagine di VGC, chiede formalmente scusa ad Activision (che nel frattempo è impegnata in una nuova battaglia contro un noto Youtuber musicale), sostenendo che si tratta di commenti fatti "in errore". Nel messaggio si legge quanto segue:

"Per chiarire, i commenti che suggeriscono che i giochi Transformers siano stati persi sono stati fatti per errore. Ci scusiamo con Activision e ci scusiamo per qualsiasi confusione: sono stati ottimi partner e non vediamo l'ora di avere future opportunità di lavorare insieme."