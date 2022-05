Activision invita gli azionisti a bocciare il report annuale su molestie e discriminazioni

In vista della prossima assemblea che si terrà il 21 giugno, Activision-Blizzard ha preventivamente discusso con gli azionisti dei punti salienti su cui si concentrerà l'incontro programmato.

Le discussioni verteranno attorno a cinque proposte, tre dei quali vengono supportate dalla compagnia videoludica: l'elezione dei suoi amministratori, l'approvazione del compenso dei dirigenti e la ratifica della contabilità pubblica. Tuttavia, viene anche raccomandato di votare contro altre due proposte: la "nomina di un direttore rappresentativo dei dipendenti" e "la preparazione di un report sugli sforzi dell'azienda per prevenire abusi, molestie e discriminazioni".

La proposta legata al report vuole che Activision Blizzard prepari un rapporto pubblico annuale "che descriva e quantifichi l'efficacia e i risultati degli sforzi dell'azienda per prevenire abusi, molestie e discriminazioni nei confronti delle classi protette di dipendenti". Il report dovrebbe descrivere nel dettaglio i progressi dell'azienda su una serie di fattori, tra cui:

Numero totale e importo complessivo in dollari delle controversie risolte da Activision Blizzard relative ad abusi sessuali, molestie o discriminazioni;

Riduzione del tempo medio necessario per la risoluzione dei reclami (sia internamente che tramite contenzioso)

Numero totale di reclami in sospeso per abusi sessuali, molestie o discriminazioni che l'azienda deve risolvere (internamente o tramite contenzioso);

Dati consolidati su retribuzione e ore lavorative.

Activision ha però suggerito che un lavoro del genere sarebbe uno spreco di risorse, che le metriche e i dati presi in considerazione non sono le misure adatte per comprendere come l'azienda risponde alle preoccupazioni dei dipendenti. La compagnia è del parere che "continuare a concentrare i propri sforzi sulla risposta diretta alle preoccupazioni dei dipendenti e continuare a implementare miglioramenti sul posto di lavoro sia il miglior percorso da seguire". Inoltre, anche se la proposta dovesse trovare il favore degli azionisti non è detto che il report venga effettivamente compilato in quanto "il voto non sarà vincolante" e "il Consiglio di Amministrazione ha in definitiva il dovere di agire in quello che ritiene essere il migliore interesse della Società e di tutti i suoi azionisti".

