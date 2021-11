Activision: Jim Ryan di Sony PlayStation scioccato da quanto sta accadendo all'azienda

Activision-Blizzard è più che mai nella bufera dopo che un nuovo report del Wall Street Journal ha nuovamente messo nei guai la compagnia ed il suo CEO, Bobby Kotick, in merito alle molestie sessuali e discriminazioni sul lavoro perpetrate ai danni delle dipendenti femminili.

Anche Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, ha commentato la vicenda, dicendosi scioccato e gravemente preoccupato per quanto sta accadendo. Ciò che più lascia attonito il leader di PlayStation è il modo - secondo la sua opinione inappropriato - con cui Activision ha deciso di far fronte alla controversa situazione.

All'interno di una mail inviata ai dipendenti di Sony, Ryan si è detto "scoraggiato e francamente sbalordito nel sapere che Activision non ha fatto abbastanza per combattere una cultura profondamente radicata basata su discriminazione e molestie".

Ci siamo rivolti ad Activision subito dopo la pubblicazione dell'articolo per esprimere la nostra profonda preoccupazione e per chiedere come intendono rispondere alle affermazioni presenti nell'articolo. Crediamo che non stiano affrontando adeguatamente la situazione".

Dopo la manifestazione di protesta dei dipendenti, anche gli azionisti di Activision-Blizzard chiedono ora le immediate dimissioni del CEO Bobby Kotick. Dan Bunting, il leader di Treyarch, ha nel frattempo abbandonato la compagnia per essere stato accusato di molestie durante un episodio avvenuto nel 2017.