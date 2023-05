Activision, Kotick si difende dalle accuse di molestie: 'Non sarei qui se fossero vere'

Nel corso di un'intervista concessa a Variety, Bobby Kotick, CEO di Activision-Blizzard, è tornato a discutere delle accuse di molestie ricevute dalla dirigenza della compagnia di Call of Duty nel corso dei mesi passati. Kotick si è difeso a spada tratta, specificando che non ci fosse alcun "problema sistemico" all'interno dell'azienda.

Secondo quanto dichiara il CEO, Activision non ha mai avuto un problema radicato di comportamenti discriminatori, e tali reclami sono stati attuati dai movimenti sindacali che cercavano di "destabilizzare l'azienda".

"C'è stata ogni possibile forma di indagine", ha detto Kotick a Variety. "E non abbiamo avuto un problema sistemico con le molestie, mai. Non ci sono mai state le versioni errate riportate dai media. Ma quello che abbiamo avuto è stato un movimento sindacale molto aggressivo che ha lavorato duramente per cercare di destabilizzare l'azienda".

Kotick ci tiene a specificare di non essere contro i movimenti sindacali in generale: "Sono l'unico CEO di Fortune 500 che fa parte di un sindacato. Se abbiamo dipendenti che vogliono che un sindacato li rappresenti e credono che sarà in grado di fornire loro opportunità e miglioramenti alla loro esperienza lavorativa, sono assolutamente d'accordo. Ho una madre che era una insegnante. Non ho avversione per un'unione. Quello per cui ho avversione è un'unione che non gioca secondo le regole".

Secondo l'opinione del CEO, le indagini sono state influenzate dalla veemenza dell'operato dei sindacati, dalle proteste dei dipendenti verificatesi a partire nel 2021, e da "forze esterne" che hanno contribuito a compromettere l'immagine dell'azienda. Nel corso del tempo, Kotick è stato direttamente coinvolto nelle accuse, rifiutate con fermezza dal CEO della compagnia: "Non sarei seduto qui a parlare con voi se qualcosa di ciò che hai letto nelle storie dei media fosse veritiero", ha aggunto Kotick. "Nessun consiglio di amministrazione in una società non controllata consentirà all'amministratore delegato di un'impresa di continuare a dirigerla se tali cose fossero vere".