Activision: Kotick lascerà dopo l'acquisizione di Microsoft? Incerto il destino del CEO

Secondo le informazioni riportate dal Wall Street Journal, l'attuale CEO di Activision-Blizzard Bobby Kotick lascerà l'incarico una volta formalizzata l'acquisizione del publisher da parte di Microsoft. Precedentemente, è stato anche precisato che la sua eventuale buonuscita sarà pari a 375 milioni di dollari.

In ogni caso, sembra che le sorti di Kotick siano ancora tutte da decidere, stando agli ultimi documenti inviati da Activision alla Securities and Exchange Commission (SEC) nel contesto dell'acquisizione di Microsoft.

"Nessuna discussione o negoziazione relativa agli accordi di lavoro successivi alla chiusura con Microsoft si è verificata tra Microsoft e il Sig. Kotick prima dell'approvazione e dell'esecuzione dell'accordo di fusione e delle transazioni in essa incluse, o si sono verificate successivamente a tale approvazione ed esecuzione, fino alla data del presente documento", recita la dichiarazione dell'azienda.

Nell'aggiornamento Activision si dice inoltre disposta a fornire ausilio nell'indagine legata al possibile caso di insider trading di cui si sarebbero resi protagonisti alcuni azionisti del publisher venuti a conoscenza dell'imminente operazione con Microsoft pochi giorni prima che divenisse di dominio pubblico.

I dipendenti di Activision-Blizzard hanno richiesto a gran voce negli ultimi mesi che Kotick abbandonasse sua sponte il suo ruolo di CEO dell'azienda, ma di fatto ad oggi non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale riguardo alle sue dimissioni. L'imprenditore, anzi, sta continuando a lavorare per migliorare l'ambiente lavorativo presso la sua compagnia, e recentemente ha assunto Kristen Hines come Chief Diversity, Equity, and Inclusion Officer.