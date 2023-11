Activision lavora a nuove tecnologie: ecco il brevetto sul suggerimento di giochi live

A distanza di un giorno dalla notizia su Call of Duty 2024, il nuovo Black Ops ambientato durante la Guerra del Golfo, ecco che sopraggiungono altre informazioni attinenti direttamente al mondo Activision e al futuro dell'azienda. Nella fattispecie, è emerso dalla rete un nuovo brevetto sul suggerimento di giochi in live streaming.

Un brevetto non è in alcun modo indicativo di novità più o meno prossime a sopraggiungere all'interno del mercato videoludico, ma da ciò che presente nella documentazione sopracitata, sembrerebbe che Activision sia interessata a modificare in modo inedito l'esperienza delle live di ogni singolo videogiocatore interessato alla visione di contenuti in diretta dedicati ai propri giochi preferiti. All'interno del documento, infatti, si fa riferimento alla possibilità di modificare il gameplay in corso e di suggerire altri prodotti videoludici negli spot.

Per far sì che l'esperienza utente delle live diventi sempre più personalizzata, Activision analizzerà i dati degli spettatori per fornire tutte le migliorie di cui sopra, in modo da creare contenuti pubblicitari specifici ad personam e non solo. In poche parole, come ravvisabile a partire dallo stesso nome del brevetto, vi sarebbe la volontà di creare dei metodi e dei sistemi di modifica dinamica del contenuto videoludico a partire da quanto osservato dallo spettatore nel corso della diretta del proprio streamer/content creator preferito.

Non vi sono maggiori dettagli circa i modi con cui ciò dovrebbe avvenire nel corso delle live stream, perciò non resta che attendere ancora un po' per sapere se tale iniziativa prenderà mai piede nel mondo delle dirette online. Che si tratti di una delle prossime cose a cui Activision lavorerà dopo l'acquisizione ad opera di Microsoft? Dopo che il CEO di EA ha ritenuto il matrimonio Activision-Blizzard "una cosa grandiosa", il mondo è impaziente di conoscere ciò che l'azienda avrà da offrire ai giocatori.