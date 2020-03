Activision Leak: Tony Hawk's Pro Skater, Crash Bandicoot PvP e Modern Warfare 2 Remaster

Nei giorni scorsi la band punk The Death Set ha rivelato di aver prodotto alcune tracce per la colonna sonora di un nuovo gioco di Tony Hawk non ancora annunciato, adesso un leak di TheGamingRevolution sembra confermare questo ed altri progetti targati Activision.

Tra i giochi in lavorazione presso il publisher troviamo apparentemente Tony Hawk's Pro Skater Remastered, un nuovo Call of Duty per l'autunno 2020 (nome in codice Project Zeus), Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, un gioco Free to Play di Call of Duty sviluppato da Sledgehammer Games e in arrivo nel 2021, un gioco PvP di Crash e la remastered di Crash Bandicoot The Wrath of Cortex (Crash Bandicoot L'Ira di Cortex).

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato, tuttavia indizi sui ritorni di Tony Hawk's Pro Skater e Call of Duty Modern Warfare 2 sono emersi già da qualche tempo, facendo pensare all'effettiva possibilità di vedere nuovamente questi due giochi sui nostri schermi.

Interessanti anche i progetti a tema Crash Bandicoot, così come il nuovo Call of Duty free to play, strada già battuta dalla stessa Activision con Call of Duty Warzone, titolo capace di ottenere un discreto successo al lancio con oltre sei milioni di giocatori attivi in 24 ore.