Lo sviluppo di Call of Duty 2023 procede bene e c'è un periodo di uscita

Nelle comunicazioni riguardanti gli utili del secondo trimestre, Activision si è pronunciata su uno dei suoi titoli di punta, il nuovo Call of Duty in sviluppo, indicando che il team sta puntando a una release entro la fine del 2023.

Stando a quanto si dice in rete, il nuovo Call of Duty dovrebbe essere una continuazione di Modern Warfare 2 e il suo sviluppo dovrebbe essere affidato a Sledgehammer Games. La stessa Activision ha confermato di recente che il nuovo COD è Call of Duty Modern Warfare 3.

Proprio per questo, mappe e modelli saranno ereditati da Modern Warfare 2, lasciando intuire che anche gli operatori, le armi e i bundle di Modern Warfare 2 verranno reinseriti nel titolo della serie di quest'anno.

"I team di Activision sono al lavoro su nuovi importanti capitoli del franchise previsti per il quarto trimestre", ha affermato il publisher. “Lo sviluppo della versione premium annuale completa di quest'anno su PC e console sta procedendo bene". Questa dichiarazione, peraltro, è coerente con un leak di Tom Henderson, secondo cui Call of Duty Modern Warfare 3 esce il 10 novembre.

Nel prosieguo delle dichiarazioni, l'azienda ha sottolineato che anche Call of Duty: Warzone Mobile, un ambizioso gioco per dispositivi mobili sviluppato internamente e strettamente integrato con l'esperienza su PC e console, continua a progredire attraverso i test regionali.