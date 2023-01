Activision-Microosft: sviluppatori preoccupati dall'acquisizione, rivela un sondaggio

In occasione della nuova edizione della Game Developers Conference, si è tenuto un nuovo sondaggio con cui gli sviluppatori hanno espresso le proprie opinioni sulle attuali tendenze del mercato videoludico e le notizie che l'hanno scosso nel corso dell'ultimo anno.

Innanzitutto, sembra che molti sviluppatori non nutrano effettivo interesse in alcuni degli argomenti che tanto hanno fatto discutere nel corso degli ultimi anni, come ad esempio il metaverso, le blockchain e gli NFT.

Dei 2.300 intervistati al sondaggio, il 75% ha risposto negativamente quando gli è stato chiesto se il loro studio fosse interessato alla tecnologia blockchain. Alla domanda su come fosse cambiata la loro opinione su Web3 rispetto allo scorso anno, il 56% ha dichiarato di non essere interessato allora e di non esserlo ancora oggi. Quando è stato chiesto di classificare quali aziende hanno maggiori probabilità di creare un vero metaverso, il 14% ha risposto con Epic Games, il doppio di Meta e Minecraft. Oltre il 50% degli intervistati sostiene inoltre la sindacalizzazione, con oltre il 20% che afferma di aver partecipato a discussioni sul mondo del lavoro nel settore videoludico.

Interessante infine la percentuale che evidenzia una certa preoccupazione degli sviluppatori intervistati in merito all'acquisizione con cui Microsoft sta provando ad inglobare Activision-Blizzard. Solo il 17% ritiene che l'industria possa beneficiare di operazioni tanto grandi, mentre il 44% crede che possano avere degli impatti negativi. Satya Nadella ha ribadito che la conclusione della trattativa fra Microsoft e Activision favorirà la competizione, ma non tutti sembrano convinti di queste dichiarazioni.

Un dato che va in controtendenza con quanto emerso recentemente, con la Federazione degli Sviluppatori UE che si è detta a favore dell'acquisizione.