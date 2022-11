Activision-Microsoft, l'accordo rischia di saltare? Le rivelazioni del New York Post

A dispetto della fiducia espressa pubblicamente da Microsoft per l'affare con Activision, l'iter avviato dal colosso tecnologico americano per acquisire il controllo del publisher di Call of Duty (e tante altre IP) potrebbe ricevere una battuta d'arresto: a renderlo noto sono i giornalisti del New York Post.

In base alle testimonianze raccolte dalle loro fonti anonime, le differenze di vedute tra gli enti internazionali che stanno valutando la fattibilità del matrimonio tra Microsoft e Activision avrebbero colto di sorpresa le due aziende e generato non poca apprensione tra i membri dei rispettivi board dirigenziali.

Stando al New York Post, le 'gole profonde' interpellate affermano di essere seriamente preoccupate per l'esito dell'accordo da 70 miliardi di dollari stipulato dalla casa di Redmond e dalla compagnia capitanata da Robert "Bobby" Kotick. Le fonti ritengono infatti che Microsoft, alla luce delle perplessità manifestate da autorità antitrust come quella britannica, potrebbe decidere di far saltare l'affare.

Lo strappo suggerito dal New York Post sarebbe dettato dalla riluttanza di Microsoft nel fornire alle autorità antitrust un documento legale che confermi la propria volontà di garantire la natura multipiattaforma di Call of Duty, venendo incontro alle richieste avanzate da Sony con le critiche a Microsoft stessa per un futuro monopolio sull'IP sparatutto di Activision.

Il report del New York Post cita anche le dichiarazioni rilasciate a tal proposito da un analista di hedge fund (che preferisce rimanere anonimo) che starebbe seguendo in prima persona l'iter di questo accordo: a suo dire, i vertici di Activision sarebbero seriamente preoccupati per un possibile 'smarcamento' di Microsoft, in funzione delle mancate royalties per i dirigenti determinate dall'ingresso dei giochi del publisher nel catalogo di Xbox Game Pass.

L'amministratore delegato dell'azienda di analisi Wedbush Securities, Dan Ives, interviene nella discussione alimentata da questo report sostenendo come "la decisione di Microsoft di acquisire Activision è incentrata sull'esclusività, per questo dovrebbe pensare bene a cosa fare se questa esclusività dovesse venire meno in funzione delle richieste avanzate dalle autorità antitrust. Bisogna capire quali saranno le concessioni da fare alla concorrenza, perché Microsoft in tal caso non acquisirebbe direttamente alcuna risorsa in esclusiva perché quelle stesse risorse (ovvero i videogiochi di Activision Blizzard, ndr) rimarrebbero comunque a disposizione delle altre società".