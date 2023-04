Activision-Microsoft, l'affare salta per il cloud? Difficile, stando ai documenti del CMA

Nell'ultima documentazione prodotta dal CMA c'è un passaggio sfuggito alla community che, almeno in teoria, risulta essere ben più importante del battibecco tra Sony e Microsoft per il futuro di Activision e Call of Duty: in esso viene infatti spiegato il 'vero ruolo' del cloud gaming nell'industria videoludica.

La Competition and Markets Authority britannica ha pubblicato le valutazioni di Joost Rietveld, professore dell'University College London's School of Management, con importanti chiarimenti sul ruolo del cloud gaming nell'industria dell'intrattenimento digitale e la sua importanza in ottica futura.

L'esperto del settore ha spiegato alla commissione antitrust inglese che il cloud gaming "non deve essere visto come un mercato distinto, ma come ad un insieme di servizi e funzionalità che adottano in modo diverso le tecnologie di cloud streaming". Nell'esporre il suo punto di vista qualificato sul cloud gaming, Rietveld fornisce delle importanti precisazioni e spiega perché non debba essere visto come un singolo mercato, in contrasto con quanto affermato da chi teme che Microsoft possa sfruttare l'acquisizione di Activision, Blizzard e King per monopolizzare il settore del cloud gaming. Per il professore universitario, infatti, le moderne tecnologie di streaming consentono alle aziende del settore di sfruttare il cloud "come funzionalità (Xbox Game Pass), come complemento ai propri servizi (GeForce Now o Boosteroid), come input (Ubitus o GameStream) e come piattaforma a sé stante (Amazon Luna o Blacknut)". Ma non è tutto.

Rietveld ritiene che "i consumatori hanno una scarsa propensione e disponibilità a pagare per accedere esclusivamente a dei servizi cloud gaming, ed è forse questa l'indicazione più forte per ritenere che il cloud gaming non possa e non debba essere considerato come un mercato distinto. Il cloud streaming è una tecnologia promettente e molto probabilmente continuerà a essere utilizzata in vari modi, in funzione dell'offerta eterogenea di prodotti e servizi che le aziende vorranno proporre ai propri clienti, siano essi videogiocatori finali o altre aziende. Spetta perciò al CMA, e alle altre autorità antitrust, considerare il cloud gaming in questi termini".

Solo con il responso del CMA sull'affare Activision-Microsoft, previsto per fine aprile con il parere finale, sapremo se l'antitrust britannica avrà fatto proprie le valutazioni di Rietveld sulla natura eterogenea del cloud gaming, anche se l'ampio spazio dedicato alle riflessioni del professore nella recente documentazione e il ripensamento del CMA sui rischi corsi da Sony per l'ingresso di Activision nella famiglia Xbox sembrerebbero suggerirlo.