Activision-Microsoft: se l'affare salta Xbox continuerà a esistere? Ne parla Phil Spencer

Dopo aver finito Vampire Survivors, Phil Spencer ha scambiato quattro chiacchiere con i giornalisti del Times: tra i temi trattati dal boss di Xbox non potevano di certo mancare i passaggi compiuti da Microsoft per acquisire Activision e i timori dei fan Xbox per le conseguenze di un possibile fallimento dell'affare.

Come giustamente rimarcato dai redattori del Times, sono in molti a ritenere che Microsoft stia provando ad acquisire Activision, Blizzard e King per "assicurare un futuro" alla divisione Xbox in un mercato, quello delle console casalinghe, che vede la casa di Redmond scontrarsi con l'agguerrita concorrenza di Sony e Nintendo. Di conseguenza, in tanti ritengono che il mancato matrimonio con Activision possa indurre Microsoft a ridimensionare (o persino chiudere) la propria divisione gaming.

Consapevole di questi timori, Spencer ha così colto l'occasione offertagli dal Times per rassicurare la community Xbox: "Certamente si tratta di un'acquisizione molto importante per noi. Ma dall'acquisizione di Activision non dipende la nostra strategia a lungo termine, se questo accordo non dovesse andare a buon fine Xbox continuerà a esistere".

L'alto esponente della divisione gaming di Microsoft spiega inoltre che "stiamo tentando di acquisire più forza nel mercato dei videogiochi utilizzando gli strumenti della concorrenza. E non ritengo che una maggiore concorrenza in questo settore sia in qualche modo dannosa per i consumatori e i giocatori. Perché credo che avere una Microsoft forte nel mercato delle console, con Sony e Nintendo altrettanto impegnate a garantire l'unicità, la bontà e la forza dei propri contenuti, offra ai consumatori una maggiore scelta. Non vorrei vedere questo settore arrivare al punto in cui si trova attualmente l'industria della telefonia, dove ci sono solo due grandi produttori".

Nel discutere del rapporto e degli incontri tra Microsoft e le autorità antitrust, Spencer non nasconde l'amarezza nel constatare come "la maggior parte delle volte in cui ho incontrato le autorità di regolamentazione nella mia carriera in Xbox, ho notato una vera mancanza di conoscenza dell'industria videoludica e delle sue dinamiche. Ma ho apprezzato il tempo che ho trascorso con loro, aiutandoli in alcuni casi a conoscere i videogiochi e a capire come funziona questo settore. Perché penso che per molte di queste autorità, questa sia davvero la prima volta che guardano al settore dei videogiochi".