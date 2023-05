Activision-Microsoft e il sì dell'antitrust cinese: il commento della casa di Redmond

Dalle colonne di IGN.com, un portavoce del colosso tecnologico di Redmond conferma ufficialmente le anticipazioni sul via libera dell'autorità antitrust cinese all'affare Activision Microsoft, un sì incondizionato che ha sorpreso molti analisti e addetti al settore.

La decisione dell'Amministrazione Statale Cinese per la Regolamentazione dei Mercati giunge a pochi giorni di distanza dal parere favorevole dell'UE al matrimonio tra Activision e Microsoft, e dal conseguente dibattito scatenato dal blocco dell'affare deciso dalla CMA inglese.

Il portavoce di Microsoft prende proprio spunto dalle recenti puntate della 'telenovela videoludica' più seguita degli ultimi mesi per spiegare come "l'autorizzazione incondizionata della Cina alla nostra acquisizione di Activision Blizzard segue le decisioni prese da giurisdizioni come l'Unione Europea e il Giappone, portando a 37 il numero dei Paesi che hanno dato il via libera a questo affare. Si tratta di istituzioni che rappresentano più di due miliardi di persone".

Nel messaggio condiviso dalla casa di Redmond si sottolineano anche quelli che, a detta dell'azienda americana, saranno i benefici garantiti dall'ingresso nella famiglia Xbox del publisher di Call of Duty: "L'acquisizione, combinata con i nostri recenti impegni presi con la Commissione Europea, consentirà ai consumatori di tutto il mondo di accedere a un numero maggiore di videogiochi su una rosa più ampia di dispositivi".

Se il riferimento alla 'rosa più ampia di dispositivi' può essere facilmente ricondotto alla volontà di Microsoft di portare i giochi Xbox e Activision su tutte le piattaforme streaming e cloud, è il passaggio in cui la casa di Redmond promette ai consumatori di garantirgli l'accesso 'a un numero maggiore di videogiochi' a destare maggiore interesse nella community, soprattutto tra gli abbonati a Game Pass. Già all'annuncio di questo matrimonio, d'altronde, Microsoft riferì di voler portare i giochi Activision Blizzard su Xbox Game Pass.