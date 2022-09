Activision-Microsoft: l'antitrust UE prende tempo, 'colpa' delle lamentele di Sony?

Al recente posticipo dell'antitrust australiana sul matrimonio Activision-Microsoft si unisce la decisione presa quest'oggi dall'Unione Europea. L'ente che regolamenta i mercati comunitari del Vecchio Continente si è infatti preso più tempo per valutare i possibili rischi di monopolio rappresentati da questo affare.

I giornalisti del Financial Times hanno ricostruito le ultime attività svolte dalla Commissione Europea e, stando a quanto emerso, tra le principali motivazioni addotte per il rinvio del giudizio sull'affare Activision-Microsoft ci sarebbero proprio le lamentele di Sony per il futuro di Call of Duty in esclusiva Xbox.

A detta dei reporter del Financial Times, le critiche mosse dal colosso tecnologico giapponese starebbero giocano un ruolo chiave nell'approccio adottato dagli enti antitrust internazionali nel valutare i possibili rischi di monopolio per l'ingresso di Activision Blizzard nella famiglia Xbox, proprio in ragione del fatto che Sony viene vista come il principale concorrente della casa di Redmond e la principale azienda che potrebbe trarre svantaggio dal futuro addio alla serie di Call of Duty.

Sulle pagine di FT si legge di come le autorità di regolamentazione europee abbiano deciso di seguire l'esempio dell'antitrust del Regno Unito e concedersi più tempo per svolgere delle indagini esplorative sui rischi derivanti dall'ingresso di Activision, Blizzard e King negli Xbox Game Studios e, con esso, dal futuro in esclusiva Xbox di Call of Duty e dall'arrivo di tutti i titoli del colosso videoludico americano (CoD compreso) nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

In attesa della risposta della casa di Redmond, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento in cui ci chiediamo se l'affare Activision-Microsoft da 70 miliardi di dollari conviene oppure no.