Activision-Microsoft: arriva la causa dall'FTC per impedire l'acquisizione

Non accenna in alcun modo a placarsi il grande fermento attorno all'ormai ben nota acquisizione di Activision-Blizzard ad opera di Microsoft. La manovra commerciale dal valore di circa 70 miliardi di dollari ha trovato numerosi riscontri negativi da parte dell'FTC , ma l'agenzia americana vuole adesso intentare una causa contro Microsoft.

L'informazione dell'azione legale intentata dall'ente regolatore americano verso l'azienda di Redmond arriva proprio dalla stessa Federal Trade Commission (anche denominata FTC) attraverso un comunicato stampa ufficiale che dichiara di voler bloccare l'acquisizione in oggetto d'esame dall'antitrust di tutto il mondo. L'acquisizione di Activision-Blizzard, a detta dell'FTC, metterebbe fortemente a rischio la concorrenza all'interno del mercato videoludico, soprattutto per altri colossi commerciali dal calibro di Sony e non solo.

Il problema principale, stando almeno a quanto è emerso nelle scorse settimane ed in seguito all'analisi operata dai vari enti internazionali, verterebbe sull'acquisizione di una delle IP videoludiche più importanti del mercato: Call of Duty, anche se le recenti notizie in merito hanno fatto emergere un desiderio della compagnia verde crociata di portare Call of Duty su console per altri 10 anni. Dunque, in data odierna è emerso che l'FTC sta cercando di bloccare l'acquisizione del "principale sviluppatore di videogiochi Activision Blizzard", come possiamo leggere direttamente dal comunicato.

Nel corso di queste nuove dichiarazioni del Federal Trade Commission viene ribadito come questa acquisizione da 70 miliardi di dollari sia la manovra commerciale più importante del settore di riferimento e ciò "permetterebbe a Microsoft di sopprimere i concorrenti delle sue console di gioco Xbox e della sua attività in rapida crescita di contenuti in abbonamento e di Cloud- Gaming". La FTC ha sottolineato come le precedenti acquisizioni - si fa riferimento al gruppo ZeniMax - abbiano di fatto contribuito alla soppressione della concorrenza, anche in seguito alla decisione di rendere esclusivi alcuni prodotti di Bethesda quali Starfield e Redfall.

"Microsoft ha già dimostrato che può e vuole trattenere i propri prodotti dai suoi rivali" è quanto viene affermato dall'FTC in sede di comunicato. Proprio per questa ragione, l'ente americano ha deciso di intentare una causa legale nei confronti del colosso tecnologico Microsoft, in quanto Activision sarebbe - sempre a detta dell'FTC - una delle poche software house che produce prodotti di alta qualità su vari dispositivi. "Microsoft avrebbe sia i mezzi che i motivi per danneggiare la concorrenza manipolando i prezzi di Activision, degradando la qualità dei giochi o l'esperienza dei giocatori sulle console e sui servizi rivali". Le affermazioni senza esclusione di colpi dell'FTC accennano anche ad un possibile cambio di accesso ai contenuti al day one sulle piattaforme della concorrenza. Dall'altra parte della barricata, invece, per Phil Spencer Sony vorrebbe dominare il mercato rendendo Xbox più piccola.