Activision-Microsoft: in arrivo uno store mobile Xbox alternativo a Google e Apple?

Mentre in rete continuano a tenere banco le dichiarazioni di Microsoft su Sony che impedisce l'arrivo di COD su Game Pass, un report condiviso da The Verge descrive quella che, a detta dei giornalisti della nota testata, sarebbe una delle motivazioni principali dell'affare imbastito da Activision e la casa di Redmond.

In un preciso passaggio della documentazione prodotta da Microsoft per illustrare al CMA britannico le finalità di questo affare da 70 miliardi di dollari, i rappresentanti del colosso tecnologico americano sostengono che "la transazione con Activision migliorerà la capacità di Microsoft di creare un negozio di videogiochi di nuova generazione che opererà su una vasta gamma di dispositivi, ivi compresi i sistemi mobile, grazie all'aggiunta dei tanti contenuti di Activision Blizzard".

Alla commissione antitrust che sta valutando i rischi di monopolio derivanti da questo accordo, Microsoft spiega inoltre che "basandosi sulle comunità di giocatori esistenti di Activision Blizzard, Xbox cercherà di portare l'Xbox Store su dispositivi mobile per attirare i giocatori verso una nuova piattaforma Xbox Mobile ('piattaforma' intesa come store e non come console, ndr). Allontanare i consumatori da Google Play Store e dall'App Store di Apple richiederà, tuttavia, un cambiamento importante nel comportamento dei consumatori. Microsoft speca che l'offerta di contenuti noti e popolari renderà i giocatori più inclini a provare qualcosa di nuovo".

Già ad agosto, d'altronde, lo stesso Phil Spencer riferì che Microsoft avrebbe puntato su PC e mobile con l'acquisizione di Activision grazie alle proprietà intellettuali della galassia di software house che gravitano attorno all'azienda diretta da Robert 'Bobby' Kotick, basti pensare a King e alle opportunità offerte da kolossal iOS e Android come COD Mobile o Diablo Immortal.