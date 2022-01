Activision e Microsoft: Bobby Kotick otterrà una buonuscita di $375 milioni

Con Activision-Blizzard che entra a far parte di Microsoft Gaming, Bobby Kotick, il tanto discusso CEO della compagnia di Call of Duty, riceverà una buonuscita di 375 milioni di dollari ante imposte, come riportato da Bloomberg.

CEO dal 2017, Kotick possiede quasi 4 milioni di azioni di Activision, più di quanto possa dire qualsiasi altro dirigente della compagnia. Il secondo più grande azionista, ovvero il presidente del consiglio di amministrazione Brian Kelly, ne possiede 1.4 milioni.

Il compenso di Bobby Kotick presso Activision è sempre stato fonte di accese discussioni, e in diverse occasioni è stato sottolineato come il CEO guadagnasse in proporzione molto di più rispetto ai dipendenti aziendali. A seguito delle accuse di molestie e discriminazioni di genere piovute sulla casa di Call of Duty, Kotick ha deciso di tagliare il suo stipendio del 99%, fermandosi a 62.500 dollari, il minimo salariale previsto in questo caso dalla legge dello Stato della California.

Negli anni precedenti, Kotick ha più di una volta riorganizzato i team di Activision-Blizzard, e in alcuni casi abbiamo assistito al licenziamento di un numero importanti di collaboratori. Questo e le più recenti accuse hanno contribuito nel corso del tempo a creare un'immagine non propriamente positiva di Kotick, che continuerà a ricoprire il ruolo di CEO di Activision sino a quando l'acquisizione di Microsoft non verrà formalizzato entro il 2023.