Activision-Microsoft, il boss di Take-Two punzecchia Sony: 'Solo un'azienda si oppone'

Ai microfoni di CNBC, Strauss Zelnick ha ribadito il parere favorevole di Take-Two all'affare Activision-Microsoft e si è lasciato andare a una serie di riflessioni sulle difficoltà affrontate dalla casa di Redmond nel mandare in porto questo affare destinato a scuotere l'intera industria dell'intrattenimento digitale.

L'amministratore delegato di Take-Two Interactive esordisce nel suo discorso sostenendo come "in generale, non penso che le persone siano particolarmente preoccupate per l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, semplicemente perché il nostro è un business molto frammentato".

Nel confermare ai giornalisti della CNBC le dichiarazioni rese alle autorità di regolamentazione chiamate a valutare i rischi di monopolio e danni alla concorrenza rappresentati dal possibile ingresso di Activision Blizzard nella famiglia Xbox, Zelnick spiega che "in tema di competitività e concorrenza, il panorama videoludico non dovrebbe essere influenzato in modo significativo da questa fusione".

Il CEO di Take-Two lancia inoltre una frecciata indiretta a Sony sostenendo come "beh, in realtà c'è solo una grande azienda che non la pensa allo stesso modo, ma a parte questo la situazione è quella che ho descritto".

Parlando invece dei rischi di fallimento per l'accordo Activision-Microsoft paventati (tra gli altri) dai giornalisti del New York Post, Zelnick ammette che "a questo punto è difficile prevedere come finirà questa faccenda. Se me lo aveste chiesto all'annuncio dell'accordo, avrei quotato l'approvazione al 90%. Ma sembra che le probabilità siano inferiori".