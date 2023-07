Activision-Microsoft: Brad Smith e Phil Spencer commentano la vittoria contro l'FTC

La vittoria di Microsoft contro l'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard spinge Brad Smith e Phil Spencer a commentare questa roboante notizia che spiana la strada all'ingresso del publisher di Call of Duty e Diablo nella famiglia Xbox.

Il presidente di Microsoft e il boss della divisione Xbox del colosso tecnologico statunitense esprimono tutto il loro entusiasmo per la vittoria raggiunta contro la Federal Trade Commission.

"Siamo grati alla Corte per aver rapidamente deciso a nostro favore", esordisce nel suo messaggio Phil Spencer prima di sottolineare sui social che "le prove hanno dimostrato che l'accordo con Activision Blizzard è positivo per il settore e che le affermazioni della FTC sul cambio di console, i servizi in abbonamento multigioco e il cloud non riflettono la realtà del mercato".

Il massimo esponente del team verdecrociato di Microsoft ricorda inoltre come "da quando abbiamo annunciato per la prima volta questo accordo, il nostro impegno per portare più giochi a più persone su più dispositivi è solo cresciuto. Abbiamo firmato diversi accordi per rendere disponibili i giochi di Activision Blizzard, i titoli first party per Xbox e Game Pass a più giocatori rispetto a oggi. Sappiamo che gli utenti di tutto il mondo hanno seguito da vicino questo caso e sono orgoglioso dei nostri sforzi per espandere l'accesso e la scelta dei giocatori durante questo viaggio".

