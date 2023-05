Activision-Microsoft: Call of Duty in esclusiva Xbox? 'Sony saprebbe difendersi', per l'UE

La notizia del sì dell'antitrust UE all'affare Activision-Microsoft tiene banco sui social e su tutti i portali videoludici internazionali. Nell'esporre il suo giudizio, la Commissione Europea non esclude l'ipotesi di un'esclusiva Xbox futura sulla serie di Call of Duty.

In un preciso passaggio della documentazione prodotta dall'antitrust UE per avallare pubblicamente il matrimonio tra Activision e la casa di Redmond, i membri dell'autorità di regolamentazione del Vecchio Continente convengono nell'affermare che "se Microsoft decidesse di ritirare i videogiochi Activision dalle piattaforme PlayStation, ciò non danneggerebbe in modo significativo la concorrenza nell'intero mercato delle console. Anche se Call of Duty è in gran parte giocato su console, la sua popolarità nei Paesi dell'Area Economica Europea risulta essere inferiore rispetto ad altre regioni del mondo ed ha una quota inferiore di videogiocatori, se consideriamo l'intero genere delle esperienze interattive sparatutto".

In ragione di tutto ciò, per l'antitrust europea non ci sarebbero gli estremi per bloccare l'acquisizione di Activision in funzione della possibile trasformazione dei futuri videogiochi di Activision Blizzard in esclusive Xbox, ivi compresi i titoli dell'IP di Call of Duty. Questo importante aspetto viene rimarcato dalla stessa Commissione Europea nel passaggio in cui afferma come "Sony, anche nel caso in cui non fosse in grado di offrire un videogioco PlayStation analogo a Call of Duty, potrebbe comunque attingere al suo ampio catalogo di IP e sfruttare le dimensioni e la posizione di mercato delle console PlayStation per difendersi e respingere qualsiasi azione tentata da chi volesse indebolire la sua posizione competitiva".

Sempre a detta dell'antitrust UE, d'altronde, è proprio la posizione dominante di Sony nel settore delle console a garantire un futuro multipiattaforma alla serie di Call of Duty: "Microsoft non avrebbe alcun incentivo a rifiutarsi di distribuire i giochi di Activision su console PlayStation, che rappresentano la principale famiglia di console in tutto il mondo. Nella sola Area Economica Europea il rapporto tra console PlayStation e Xbox è di quattro a uno in favore di Sony. Per questo, Microsoft è fortemente incentivata a continuare a distribuire i videogiochi di Activision su una famiglia di console tanto popolare quanto le piattaforme PlayStation di Sony".

