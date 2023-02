Activision e Microsoft: Call of Duty sarà un'IP Xbox entro fine estate, per gli analisti

La settimana che sta per concludersi è stata davvero piena di colpi di scena nell'affare Activision Microsoft, dall'accordo decennale con Nintendo per il futuro di Call of Duty all'approdo dei giochi Xbox sulla piattaforma cloud di GeForce Now. Gli analisti di Wedbush Securities fanno il punto della situazione.

Dalle colonne di Seeking Alpha, l'analista Dan Ives ha presentato l'ultimo report della società di investimenti californiana. Nella nota condivisa da Ives, l'esponente di Wedbush Securities ha discusso delle ultime novità su matrimonio tra Activision e Microsoft e, nel rivolgersi agli investitori delle due aziende americane, ha spiegato che "dal dicembre scorso ad oggi abbiamo assistito a un flusso costante di accordi siglati da Microsoft per rassicurare le grandi aziende di cloud computing".

Per l'analista di Wedbush, gli accordi stretti dalla casa di Redmond stanno contribuendo a "ridurre la negatività che circondava questo affare, con una situazione generale che rifletteva le preoccupazioni normative degli enti antitrust".

A detta di Ives, l'accordo tra Microsoft e NVIDIA per i giochi Xbox e Activision su GeForce Now ha rappresentato un punto di svolta, quantomeno a livello di 'percezione dei rischi finanziari' di chi, tra i maggiori attori del mercato azionario, sta scommettendo sul buon esito di questo matrimonio da circa 70 miliardi di dollari che promette (o minaccia?) di rivoluzionare l'industria dell'intrattenimento videoludico da qui ai prossimi anni.

L'esponente di Wedbush Securities ritiene infatti che "la situazione si è stabilizzata anche per quanto riguarda il cloud computing. Per questo, anche a fronte delle preoccupazioni normative riteniamo che alla fine l'accordo tra Microsoft e Activision alla fine prevarrà sia negli Stati Uniti che in Europa", con il creatore di Call of Duty che dovrebbe entrare a far parte del già ampio catalogo di IP Xbox entro la fine dell'estate, rispettando così le tempistiche annunciate lo scorso anno dalla stessa casa di Redmond.