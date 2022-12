Activision-Microsoft e la causa dell'FTC: l'udienza preliminare ha una data

La prossima puntata della telenovela per l'acquisizione di Activision promette di essere una delle più infuocate. Dall'agenzia di stampa Reuters apprendiamo che è stata appena fissata la data dell'udienza preliminare per la causa intentata dall'FTC contro Microsoft per bloccare il matrimonio con il publisher di COD.

Nella nota diramata dall'agenzia di stampa si legge appunto che un giudice ha appena fissato la data della prima udienza preliminare per la causa intentata dalla Federal Trade Commission, e quindi dall'amministrazione Biden, contro il colosso tecnologico di Redmond per fermare l'affare da circa 70 miliardi di dollari imbastito a inizio 2022 da Microsoft e Activision Blizzard.

Stando alle ultime informazioni condivise dai giornalisti di Reuters, l'udienza in questione dovrebbe tenersi nella giornata di martedì 3 gennaio 2023: nel corso di questo evento verrà quindi verificata la fondatezza o meno (ai fini procedurali) delle accuse avanzate dall'FTC. A prescindere dal numero di udienze preliminari che verranno celebrate, al termine di questa fase il giudice sarà chiamato a pronunciarsi con una sentenza di non luogo a procedere (come auspicato da Microsoft) oppure con un rinvio a giudizio.

Tra pochi giorni, di conseguenza, capiremo se la battaglia legale minacciata dall'FTC per bloccare l'affare Activision-Microsoft sia destinata a proseguire o a concludersi con un nulla di fatto. Ad ogni modo, gli esperti antitrust intervenuti in questi mesi ritengono che le argomentazioni addotte dall'FTC per fermare il matrimonio tra Microsoft e Activision potrebbero non essere sufficienti a convincere i giudici, sia per via delle concessioni volontarie (e legalmente vincolanti) offerte da Microsoft con la promessa di portare Call of Duty su PlayStation e Nintendo per 10 anni, sia in funzione della 'sovrapposizione non monopolistica' delle attività portate avanti da Activision e dalla casa di Redmond.

A tal proposito, ricordiamo che nei giorni scorsi l'antitrust cilena ha approvato la fusione Activision-Microsoft sin dalla Fase 1, ritenendo di non aver riscontrato alcun pericolo per la concorrenza o rischi di monopolio derivanti dall'approdo nella famiglia Xbox di serie che, come quella di Call of Duty, traggono forza proprio dalla loro natura multipiattaforma.