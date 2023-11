Activision-Microsoft, il CEO di EA benedice il matrimonio: 'È una cosa grandiosa!'

La notizia dell'avvenuto matrimonio tra Activision e Microsoft continua a tenere banco sui siti e sui forum di settore: anche il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, si dice estremamente interessato a questo affare e spiega perché guarda con favore all'ingresso del publisher di Call of Duty nella famiglia Xbox.

Nel corso di un'intervista concessa a CNBC, il massimo esponente del board dirigenziale di Electronic Arts riflette sulle conseguenze di questa fusione che promette, o minaccia, di stravolgere i futuri assetti e i rapporti di forza tra gli attori dell'industria dell'intrattenimento videoludico.

Alla precisa domanda postagli dai giornalisti CNBC , l'amministratore delegato di EA ha sottolineato come "l'affare tra Activision e Microsoft è una cosa grandiosa. Significa che una delle più grandi aziende del mondo continuerà a investire nel nostro settore e ci aiuterà a farlo crescere nel tempo".

A detta di Wilson, quindi, i circa 70 miliardi di dollari investiti dalla casa di Redmond per acquisire Activision Blizzard King e tutti i giochi e le sussidiarie del gruppo sono la riprova dell'impegno a lungo termine di Microsoft nell'industria videoludica.

Wilson ritiene inoltre che l'ingresso di Activision nella galassia di Microsoft fa di Electronic Arts una delle poche grandi aziende del settore che sono ancora indipendenti: "Per noi rappresenta un vantaggio non indifferente perché possediamo IP di livello mondiale e vantiamo una community di 700 milioni di giocatori. E se ci saranno opportunità per espanderci ulteriormente acquisendo nuovi studi, ovviamente le esamineremo. L'ingresso di nuovi team, IP e tecnologie potrebbe aumentare la nostra crescita e coinvolgere sempre più gli appassionati nella nostra famiglia di prodotti e servizi".

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate l'immenso elenco dei franchise e dei videogiochi Activision che ora sono di Xbox.