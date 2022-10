Activision-Microsoft: cosa succede se salta l'affare? Le riflessioni di Jez Corden

A seguito dei timori del CMA inglese per l'affare Activision-Microsoft, il noto giornalista Jez Corden ha provato a riflettere sulle possibili conseguenze del fallimento dell'accordo tra la casa di Redmond e il colosso del publishing americano che gestisce, tra le altre, l'IP di Call of Duty.

Perfettamente consapevole della posizione assunta dall'ente antitrust britannico nell'annunciare un secondo 'approfondimento' sul matrimonio tra Microsoft e Activision, il redattore di WindowsCentral ha pubblicato un interessante articolo in cui riassume quanto accaduto in queste settimane e, soprattutto, ipotizza il 'day after' della bocciatura di questo affare da 70 miliardi di dollari.

Stando a Corden, nel caso in cui il CMA britannico o altri enti antitrust dovessero bloccare l'accordo tra la casa di Redmond e l'azienda diretta da Robert 'Bobby' Kotick, a pagarne maggiormente le 'conseguenze' non sarebbe Microsoft, bensì gli stessi videogiocatori e paradossalmente anche Sony, ovvero l'azienda che più di ogni altra ha manifestato la propria contrarietà a questo affare.

Secondo quanto sostenuto dalla nota penna di WindowsCentral, Microsoft potrebbe sfruttare a proprio vantaggio la situazione per "fare affari come Sony" e stringere accordi di esclusiva temporale su videogiochi prodotti da editori o case di sviluppo terze. A detta di Corden, infatti, l'attuale congiuntura economica obbligherebbe Microsoft a reinvestire il prima possibile i 70 miliardi di dollari attualmente 'accantonati' per finalizzare l'acquisizione di Activision Blizzard, magari siglando partnership proprio con Activision per garantire l'ingresso di Call of Duty nel catalogo di Xbox Game Pass.

Per Jez Corden, se da un lato l'ipotetico blocco dell'affare Activision-Microsoft dovrebbe essere una chiara vittoria per Sony, dall'altro lato questo successo potrebbe essere effimero proprio in ragione della maggiore concorrenza del team Xbox che, a quel punto, si troverebbe legittimata dalle autorità antitrust a operare in maniera decisamente più aggressiva con accordi di esclusiva e operazioni volte ad aumentare l'appeal del Game Pass, riducendo di riflesso l'offerta multipiattaforma dell'ecosistema PlayStation. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.