Activision e Microsoft: c'è una scadenza per la decisione dell'antitrust UE

Prosegue il complesso iter avviato dalla casa di Redmond per finalizzare l'acquisizione di Activision, Blizzard e King. I rappresentanti di Microsoft hanno infatti presentato alla Commissione Europea tutta la documentazione richiesta dall'ente antitrust per valutare i termini di questo affare da 70 miliardi di dollari.

Dalle colonne di SeekingAlpha apprendiamo infatti che Microsoft ha appena presentato alla Commissione Europea l'intero prospetto dell'accordo che dovrebbe portare all'ingresso di Activision Blizzard nella famiglia degli Xbox Game Studios.

La nuova istanza presentata da Microsoft all'antitrust UE dopo il rinvio della decisione sull'acquisizione di Activision è stata accolta (come da prassi) dall'organismo di regolamentazione europeo: la novità più importante è però rappresentata dalla scadenza provvisoria che l'autorità ha deciso di fissare per decidere sulla transazione. Stando a quanto si legge sul sito web dell'organismo europeo di regolamentazione dei mercati, la decisione finale della Commissione Europea sul matrimonio tra Microsoft e Activision verrà presa entro l'8 novembre.

Non è chiaro, però, se il giudizio espresso dall'antitrust europea sarà definitivo: secondo alcuni, l'autorità di controllo UE potrebbe propendere per un ulteriore rinvio e rimandare ogni giudizio al 2023, in modo tale da poter uniformarsi alle direttive dei corrispettivi enti antitrust degli Stati Uniti e del Regno Unito. C'è anche chi, giustamente o meno, ritiene che sarà proprio il giudizio dell'antitrust europea a provocare un effetto a cascata sulla decisione finale degli enti statunitensi e britannici chiamati a valutare i rischi di monopolio per un futuro ingresso di Activision Blizzard nella galassia Xbox.

Ad ogni modo, nei giorni scorsi Satya Nadella ha chiesto che Microsoft sia in grado di competere con Sony, evidenziando l'indubbio vantaggio acquisito in questi anni dal colosso tecnologico giapponese nel settore dell'industria videoludica e la volontà della casa di Redmond di alimentare la concorrenza.