Activision e Microsoft: molti fan di COD su PlayStation passerebbero a Xbox, per il CMA

Nella documentazione prodotta dal CMA con le preoccupazioni per l'affare Activision - Microsoft, l'antitrust UK cita un sondaggio condotto su un campione di utenti PlayStation appassionati di Call of Duty per avallare l'ipotesi del danno alla concorrenza rappresentato dal matrimonio tra le due aziende americane.

In un passaggio della ricca documentazione pubblicata dagli ispettori dell'autorità antitrust del Regno Unito, il CMA spiega infatti di aver interpellato diversi possessori di console PlayStation appassionati di Call of Duty. Ebbene, stando al CMA britannico, il 24% dei partecipanti al sondaggio ha sostenuto che il matrimonio tra Microsoft e Activision li spingerebbe a passare a una console Xbox, da qui i timori espressi dall'antitrust UK per i "danni alla concorrenza" rappresentati dall'approvazione di questo accordo.

Nell'accesa discussione che sta avendo luogo sui social e sui forum di settore a seguito della pubblicazione di questi risultati, in tanti si dicono però dubbiosi dell'utilità e persino dell'attendibilità del sondaggio condotto dal CMA. Nei documenti diffusi dall'antitrust inglese, infatti, non viene offerto un chiarimento sul numero dei partecipanti al sondaggio, come pure sui parametri adottati dall'ente UK per scegliere un campione rappresentativo di videogiocatori PlayStation appassionati di Call of Duty e sui quesiti posti.

Non è chiaro, inoltre, se il CMA abbia reso note ai partecipanti al sondaggio le intenzioni di Microsoft di proporre Call of Duty su PlayStation e Nintendo per almeno 10 anni, o le dichiarazioni dei dirigenti della casa di Redmond in merito alla disponibilità di vincolare legalmente l'acquisizione di Activision all'obbligo di un futuro multipiattaforma per l'IP di Call of Duty.