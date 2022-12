Activision Microsoft: l'FTC esclude Nintendo dal 'mercato di console ad alte prestazioni'

La manovra commerciale miliardaria che vede come diretti protagonisti da un lato Activision-Blizzard e Microsoft, e dall'altro lato i competitor di Xbox quali Sony e Nintendo, ha da poco visto quest'ultima essere del tutto esclusa dalla nuova definizione di mercato delle "console ad alte prestazioni" secondo l'FTC.

Stando alle ultime informazioni attinenti all'acquisizione che ha smosso gli equilibri del mercato videoludico, sembrerebbe che la Federal Trade Commission abbia volutamente escluso la Grande N dal mercato come definito dalla stessa FTC. Il tutto nasce da un desiderio dell'ente regolatore di porre rimedio alle divergenze verificatesi in merito alla definizione dei reali competitor di Microsoft e della sua divisione gaming Xbox, giungendo a pochi giorni di distanza dal via libera dell'antitrust cilena per l'acqusizione di Activision-Blizzard da Microsoft.

Proprio in virtù di tale ragione, l'FTC ha provveduto ad "isolare" Sony e Microsoft attraverso la creazione della sopracitata dicitura del mercato delle "console ad alte prestazioni". Con quest'ultimo termine si fa riferimento al settore definito dalla presenza di macchine da gioco la cui potenza complessiva viene definita dagli hardware di nuova generazione, ossia PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

D'altronde, Nintendo non è ancora approdata nella next-gen come Sony e Microsoft - complice i grandissimi traguardi raggiunti da Nintendo Switch -, il che induce a pensare che la manovra dell'FTC possa essere legittima. Infatti, le premesse non fanno riferimento ai dati commerciali (i quali mostrano una realtà del tutto differente), bensì ad un aspetto più tecnico delle piattaforme di riferimento.

Tuttavia, ciò che più ha destato clamore è stata proprio la suddetta motivazione dell'FTC. Che si ritenga giusta o meno questa decisione, nell'esclusione di Nintendo dal mercato delle console ad alte prestazioni non si tiene conto delle la rilevanza - e a tratti superiorità - commerciale di Nintendo il tutto il mondo. "PlayStation e Xbox competono in un segmento ad alte prestazioni che comprende solo le console tecnologicamente più avanzate e capaci", dichiara la stessa FTC.

"Xbox Series X/S e PlayStation 5 sono le uniche console ad alte performance che sono disponibili oggi e che sono considerate essere nella nona generazione di console di gioco. Al contrario, Nintendo Switch non è una console di nona generazione". "È ragionevole che l'acquisizione proposta riduca sostanzialmente la concorrenza", continua l'FTC, "o tenda a creare un monopolio nei mercati rilevanti delle console ad alte prestazioni, dei servizi di abbonamento e dei servizi di abbonamento al cloud gaming". Tali dichiarazioni giungono dopo l'arrivo della causa dell'FTC a Microsoft per impedire l'acquisizione di Activision-Blizzard.