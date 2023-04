Activision-Microsoft, King benedice il matrimonio: numeri da capogiro per Candy Crush Saga

Mentre le attenzioni della community si concentrano sul battibecco tra Sony e Microsoft per il futuro di Activision Call of Duty, a molti sfugge quello che, probabilmente, è l'aspetto più importante dell'affare da 70 miliardi di dollari imbastito dalla casa di Redmond, ovvero il mobile gaming e il 'potere' di King.

A sottolineare questo aspetto dell'affare imbastito da Activision e Microsoft è Todd Green: ai microfoni di MobileGamer.biz, il General Manager della divisione Candy Crush di King (esatto, King ha un'intera divisione dedicata esclusivamente al kolossal mobile!) discute delle opportunità offerte dal matrimonio con il team Xbox e dell'incredibile valore - non solo economico - del mobile gaming nell'industria dell'intrattenimento digitale.

L'esponente di King esordisce nel suo discorso affermando come "noi di King continuiamo a concentrarci sulle nostre attività, ma quello che posso dire è che siamo tutti entusiasti delle opportunità che questa fusione potrebbe offrire. Microsoft ha sempre affermato che una parte importante dell'accordo per acquisire Activision è legato alle loro intenzioni di espandersi nel mercato mobile. Siamo perciò entusiasti che King possa far parte di questo potenziale futuro insieme a Xbox, anche se per ora continuiamo a operare come due società separate".

Per dare il senso della straordinaria importanza del mercato del mobile gaming, Green ci ricorda che King vanta qualcosa come 233 milioni di utenti attivi mensili grazie al successo di titoli come Candy Crush Saga, che ha recentemente superato i tre miliardi di download totali. Il dirigente di King sottolinea inoltre come le entrate di Candy Crush Saga siano cresciute di circa il 20% rispetto allo scorso anno.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il CMA ha fissato la data per il parere finale sull'affare Activision-Microsoft.