Activision-Microsoft, Kotick attacca Lina Khan dell'FTC: ha influenzato la CMA?

Dopo la furia di furia di Brad Smith per il no della CMA all'affare Activision-Microsoft, tra il publisher americano, il colosso tecnologico statunitense e gli enti antitrust 'volano gli stracci'. Stando a Bobby Kotick, Lina Khan dell'FTC avrebbe incontrato i vertici della CMA inglese per influenzarne le decisioni.

Nel corso dell'ultima intervista concessa da Kotick ai microfoni della CNBC, l'amministratore delegato di Activision Blizzard ha manifestato tutta la sua contrarietà alla notizia del recente incontro tra Lina Khan, presidente della Federal Trade Commission americana, e i vertici della CMA britannica.

Il CEO di Activision spiega infatti di essere "stato molto sorpreso di apprendere che Lina Khan e il capo della CMA hanno avuto un incontro una settimana e mezzo fa a Washington. Sai, legalmente non dovresti discutere di un contenzioso attivo. Non so se l'hanno fatto in quella circostanza. Ma penso che questo è ciò che dovrebbe essere successo, se pensiamo a quello che sta accadendo adesso con la CMA che viene utilizzata come strumento dalla FTC per raggiungere i suoi risultati, e di certo non è questo il modo in cui dovrebbero essere gestiti certi contenziosi".

La (non troppo) velata accusa che Kotick decide di muovere pubblicamente a Lina Khan è perciò quella di aver incontrato i vertici della Competition and Markets Authority del Regno Unito per influenzarne il giudizio in vista del pronunciamento per l'affare e riuscire, così facendo, a servirsene come 'strumento' per la causa intentata dall'FTC contro Microsoft per l'acquisizione di Activision.