Activision-Microsoft: Kotick spiega come spenderà la buonuscita da 400 milioni di dollari

Con l'ufficialità del matrimonio tra Microsoft e Activision è arrivata anche la conferma dell'abbandono di Bobby Kotick da CEO di Activision a fine 2023. Ai microfoni di Bloomberg Technology, il dirigente americano ha spiegato come spenderà la sua buonuscita da 400 milioni di dollari.

Con l'imminente addio di Kotick dall'azienda che ha contribuito (nel bene e nel male) a trasformare in un colosso dell'industria videoludica, l'attuale esponente del board dirigenziale del gruppo Activision Blizzard King si dice pronto ai grandi cambiamenti nella sua vita che l'attendono a inizio 2024.

Il controverso magnate del gaming coglie perciò l'occasione offertagli dai giornalisti di Bloomberg Technology per spiegare come "Mike Bloomberg (il fondatore dell'omonima agenzia di stampa, ndr) è uno dei filantropi più stimolanti che abbia mai avuto il piacere di conoscere. Nel 2022 ho compiuto 60 anni e, personalmente, sono davvero entusiasta di dedicarmi ad attività filantropiche e contribuire alle tante attività sociali che mi stanno a cuore, come la riforma dell'istruzione primaria, gli interventi per ridurre l'odio e l'intolleranza nel mondo e stringere relazioni con Paesi come la Cina. Ci sono tanti interessi filantropici che ho sempre coltivato e sui quali voglio concentrarmi sempre di più, diventeranno la mia priorità".

Stando a quanto sostenuto dall'attuale CEO di Activision, quindi, i 400 milioni di dollari di buonuscita che andranno presto ad aggiungersi al già cospicuo patrimonio di Bobby Kotick lo aiuteranno nelle attività filantropiche e di beneficenza sulle quali intende concentrarsi dopo aver lasciato a Phil Spencer, boss di Microsoft Gaming, le redini del publisher e sviluppatore di Call of Duty, Diablo, Candy Crush e di tante altre IP.