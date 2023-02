Activision-Microsoft: 'La fusione avrebbe un impatto negativo', dichiarano alcuni studi

Continuano ad emergere nuove informazioni sull'Activision-Microsoft Gate: questa volta, però, ad essere state interpellate dall'ente di controllo per la concorrenza e i mercati CMA sono sei società terze. Nel corso di un botta e risposta con l'ente britannico, le aziende interpellate avrebbero espresso i propri disappunti sulla fusione.

A distanza di un paio di giorni dalle recenti polemiche e dai disaccordi nell'FTC per l'affare Activision x Microsoft, alcuni studi del settore hanno affermato che la fusione avrebbe un impatto negativo sulla concorrenza.

Tali indagini sono state compiute in un arco temporale che va dall'ottobre 2022 al mese di gennaio 2023 e ciò che è stato dichiarato mostra un prospetto negativo secondo le compagnie in questione. Infatti, il vantaggio che scaturirebbe dalla conclusione dell'affare, a detta di alcuni portavoce delle suddette aziende, farebbe sì che Microsoft possa detenere un vantaggio non indifferente sulla concorrenza.

Le stesse società di terze parti hanno sottolineato come, al di là dello svantaggio che avrebbe Sony se l'affare si concretizzasse, Microsoft sia già in possesso di un portfolio dominante. Le preoccupazioni generali portano a sostenere che Microsoft potrebbe escludere i potenziali nei settori delle console buy-to-play (sono tre aziende a sostenerlo).

Invece, due di queste compagnie interrogate dalla CMA non hanno espresso alcuna preoccupazione circa l'affare Activision-Microsoft. In ogni caso, nei giorni a seguire Microsoft verrà ascoltata in tribunale per difendere l'affare con Activision in Europa.