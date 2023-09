Activision-Microsoft leak: 'L'acquisizione di Bungie vale molto di più', spiega Jim Ryan

Non bastassero le dichiarazioni di Jim Ryan sugli effetti distruttivi del Game Pass, dai documenti leak della causa tra FTC e Microsoft emergono le considerazioni del boss di Sony Interactive Entertainment sul 'reale valore' dell'acquisizione di Activision rispetto a quella di Bungie.

Le dichiarazioni del boss del team PlayStation con il raffronto tra la casa di sviluppo che ha dato origine alle serie di Halo e Destiny e il colosso del publishing statunitense che detiene IP come Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, Candy Crush e Crash Bandicoot spuntano dalla documentazione trapelata della battaglia legale tra l'FTC e la casa di Redmond.

Come riferito dallo stesso Ryan davanti alla corte che, nel luglio di quest'anno, ha deliberato in favore di Microsoft e dell'acquisizione di Activision Blizzard, "conosciamo molto bene Activision, probabilmente è uno dei nostri principali partner. In termini puramente economici e di 'distribuzione del capitale', se considriamo che Sony ha acquisito Bungie per 3,6 miliardi di dollari e Microsoft intende spenderne 69 per comprare Activision, crediamo che Bungie possa darci molto di più. E questo, senza considerare il valore di quella particolare transazione".

Per il presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, quindi, al netto del differente ordine di grandezza rappresentato da queste due importanti acquisizioni, i 3,6 miliardi di dollari spesi da Sony per integrare Bungie nei PlayStation Studios avrebbero un valore 'ben maggiore' dei circa 70 miliardi di dollari che Microsoft ha preventivato di investire per assicurarsi l'intero pacchetto di sussidiarie e proprietà intellettuali di Activision, Blizzard e King. E voi, cosa ne pensate al riguardo?

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Microsoft che compra Activision: l'investimento da 70 miliardi di dollari conviene?