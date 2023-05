Activision-Microsoft, leak da Reuters: antitrust UE approverà l'affare, ecco quando

Dopo il no della CMA all'affare Activision-Microsoft, la telenovela videoludica più seguita (e odiata?) dagli appassionati sarebbe a un punto di svolta. Stando infatti a un'anticipazione di Reuters, l'antitrust UE avrebbe deciso di approvare il matrimonio tra la casa di Redmond e il publisher di Call of Duty.

L'ultimo report della nota agenzia di stampa spiega che "le autorità di regolamentazione antitrust dell'Unione Europea dovrebbero approvare l'acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision da parte di Microsoft Corp.".

In base alle indiscrezioni raccolte da 'fonti interne informate sui fatti', i giornalisti di Reuters sostengono che la Commissione Europea avrebbe deciso di autorizzare il 'matrimonio videoludico del secolo' nonostante la decisione presa dalla CMA britannica. L'antitrust europea avrebbe perciò accolto con favore le mosse compiute da Microsoft per non ostacolare la competitività nel settore del cloud gaming, ad esempio con gli accordi stretti con NVIDIA, Boosteroid e Ubitus per consentire l'accesso in streaming dei videogiochi Xbox e Activision sulle piattaforme cloud della concorrenza.

Nonostante la Commissione Europea abbia fissato per il 22 maggio la scadenza per presentare la sua decisione in merito all'affare Activision-Microsoft, le fonti di Reuters ritengono che l'annuncio dell'approvazione dell'accordo dovrebbe arrivare già il 15 maggio, o comunque nel corso della prossima settimana (dal 15 al 21 maggio). A chi ci segue, ricordiamo che l'affare Activision-Microsoft è già stato approvato in Giappone e altri Stati, mentre risulta essere ufficialmente bloccato nel Regno Unito e sospeso negli Stati Uniti fino al pronunciamento dei giudici per la causa intentata dall'FTC per impedire l'acquisizione.