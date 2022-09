Activision-Microsoft: il matrimonio danneggia Sony? Le riflessioni dell'antitrust UK

Mentre in rete si continua a discutere del possibile stop al matrimonio Activision-Microsoft per colpa di Starfield e TES 6, da un nuovo documento dell'antitrust inglese emergono i timori della commissione sui possibili danni economici e concorrenziali arrecati a Sony dall'ingresso di Activision nella famiglia Xbox.

I membri dell'autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) ritengono infatti che Sony dovrebbe essere una delle aziende maggiormente colpite dalla fusione tra Activision e Microsoft.

Nell'esporre le proprie preoccupazioni, i funzionari del CMA spiegano che "il pieno controllo di Activision da parte di Microsoft possa minare la competitività di Sony, vista la già forte posizione sul mercato di Microsoft nel mercato delle console videoludiche, dei sistemi operativi e delle infrastrutture cloud. Il CMA ritiene che nel breve-medio periodo, il principale competitor di Microsoft che dovrebbe risentire di questa acquisizione sia proprio Sony. Ci sono prove che Microsoft e Sony siano in forte concorrenza sia in termini di contenuti che di pubblico e tecnologie videoludiche".

L'agenzia governativa inglese cita anche i timori di Sony per il futuro di Call of Duty, sottolineando a tal proposito come "PlayStation detiene attualmente una quota maggiore del mercato videoludico rispetto a Xbox, ma il CMA ritiene che Call of Duty sia così importante che il suo mancato accesso (sia totale che in termini prettamente competitivi) possa avere un impatto significativo su questi equilibri. Probabilmente questo impatto si farà sentire maggiormente al lancio della prossima generazione di console, quando l'utenza si dovrà chiedere quale console acquistare".

In un passaggio del documento, il CMA rimarca inoltre i possibili rischi di monopolio determinati dall'ingresso dei giochi Activision Blizzard su Xbox Game Pass: "Con la crescita dei servizi in abbonamento videoludici, Microsoft può fare leva sui contenuti di Activision Blizzard per minare la competitività dei suoi concorrenti, dagli attori emergenti ai brand affermati come quello di Sony PlayStation".