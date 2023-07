Activision-Microsoft, matrimonio entro metà agosto: la CMA è positiva sul nuovo accordo

Forse ci siamo: dopo la vittoria di Microsoft contro l'FTC al termine del lungo iter legislativo legato all'acquisizione di Activision, la telenovela videoludica più seguita (e odiata?) degli ultimi mesi sembrerebbe essere destinata a concludersi molto presto, stando alle ultime notizie provenienti dalla CMA.

Il consigliere generale ad interim dell'ente antitrust del Regno Unito, Chris Prevett, ha infatti reso una dichiarazione ai giudici del tribunale d'appello del CAT per informarli che la Commissione da lui presieduta ha tutti gli strumenti per "raggiungere a breve una 'visione provvisoria' sulle modifiche proposte da Microsoft per gli accordi di fusione con Activision, Blizzard e King".

Stando a quanto precisato da Prevett nel suo intervento al CAT, nella settimana dal 7 al 13 agosto la CMA britannica renderà pubblica la propria 'decisione provvisoria' sulle proposte avanzate da Microsoft per superare l'attuale impasse e riuscire, così facendo, a finalizzare l'acquisizione del publisher di Call of Duty, Diablo e di un vastissimo catalogo di serie videoludiche.

Una volta pubblicato il responso provvisorio al matrimonio tra Activision e Microsoft, le terze parti interessate avranno sette giorni di tempo per intervenire ed esporre i propri giudizi e rilievi ai rappresentanti della CMA. Stando alle anticipazioni condivise dai giornalisti di TechRaptor, sembra che la commissione antitrust inglese sia propensa ad accettare le modifiche proposte dalla casa di Redmond, soprattutto per quanto concerne le penali per il mancato rispetto dei vincoli contrattuali e gli obblighi derivanti dal monitoraggio da parte delle autorità di regolamentazione (sia britanniche che internazionali) delle attività portate avanti dal colosso tecnologico statunitense in settori in rapida ascesa come il cloud gaming.